Цифровой художник (Digital 2D artist)
Наша команда художников имеет опыт работы более 7 лет в направлении цифрового рисунка, все работы выполняются с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы всегда готовы помочь Вам в реализации Ваших идей и будем рады при необходимости дать совет ??
Мы предлагаем:
- 2D иллюстрация
- NFT коллекции, стикерпаки, значки для Twich, пропсы
- Концепт-арт персонажей
- Обрисовка болванок, рендеринг
- Удаление/замена фона
- Удаление/замена лишних деталей
- Портретная ретушь (частотное разложение)
- Цветокоррекция фото
- Создание баннеров
- Дизайн сайтов на Tilda
Мы гарантируем для Вас качественное выполнение работы в срок, учитывая каждую деталь и любые пожелания. Будем рады сотрудничеству! ??
Все заказы выполнены с большой любовью к своему делу и уважением к заказчику ?
Работаем в программах Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator), Krita, Procreate и других. ВСЕ ПРАВКИ ПЛАТНЫЕ (если не включены в тариф)