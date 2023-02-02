Цифровой художник (2D digital artist)

Цифровой художник (Digital 2D artist)

Наша команда художников имеет опыт работы более 7 лет в направлении цифрового рисунка, все работы выполняются с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы всегда готовы помочь Вам в реализации Ваших идей и будем рады при необходимости дать совет ??





Мы предлагаем:

- 2D иллюстрация

- NFT коллекции, стикерпаки, значки для Twich, пропсы

- Концепт-арт персонажей

- Обрисовка болванок, рендеринг

- Удаление/замена фона

- Удаление/замена лишних деталей

- Портретная ретушь (частотное разложение)

- Цветокоррекция фото

- Создание баннеров

- Дизайн сайтов на Tilda





Мы гарантируем для Вас качественное выполнение работы в срок, учитывая каждую деталь и любые пожелания. Будем рады сотрудничеству! ??

Все заказы выполнены с большой любовью к своему делу и уважением к заказчику ?



Работаем в программах Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator), Krita, Procreate и других. ВСЕ ПРАВКИ ПЛАТНЫЕ (если не включены в тариф)