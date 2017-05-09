Графический дизайн. Полиграфия, логотипы, фирменный стиль

Я на связи ежедневно с 08:00 до 22:00 (MCK) часов.

Рабочие дни: пн - пт

Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера,

почту : [email protected]

Vk: https://vk.com/someone_6

Схема работы:

Составляем и оговариваем ТЗ.

Соглашение цены и сроков

Выбор исполнителем.

Предоплата 50% от стоимости заказа. Я принимаю оплату переводом на счёт (Сбербанк, Тинькофф) через Webmoney или ЯндексДеньги. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.

В оговоренный срок я высылаю варианты лого (или другого продукта), выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30–50% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.

Корректировка выбранного лого, утверждение.

Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.

Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками). Если Заказчик хочет выкупить еще один понравившийся логотип, его стоимость будет 50% от общей суммы проекта.

Дополнения: