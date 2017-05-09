Графический дизайн. Полиграфия, логотипы, фирменный стиль
Я на связи ежедневно с 08:00 до 22:00 (MCK) часов.
Рабочие дни: пн - пт
Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера,
почту : [email protected]
Схема работы:
- Составляем и оговариваем ТЗ.
- Соглашение цены и сроков
- Выбор исполнителем.
- Предоплата 50% от стоимости заказа. Я принимаю оплату переводом на счёт (Сбербанк, Тинькофф) через Webmoney или ЯндексДеньги. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.
- В оговоренный срок я высылаю варианты лого (или другого продукта), выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30–50% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.
- Корректировка выбранного лого, утверждение.
- Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.
- Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками). Если Заказчик хочет выкупить еще один понравившийся логотип, его стоимость будет 50% от общей суммы проекта.
Дополнения:
- В случае конфликтных ситуаций, я в качестве компенсации за свой труд, выполненный согласно ТЗ и потраченное время, оставляю 30-50% от стоимости бюджета. К счастью, таких ситуаций удается избегать, потому что я люблю свою работу и уважаю пожелания Заказчика.
- Понравившиеся работы я выкладываю в портфолио.
- Все работы в моём портфолио являются моей интеллектуальной собственностью и защищены авторским правом.
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Портфолио
- Памятка и визитка для мастера по наращиванию ресни442 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Все сделано на 5 баллов, для этого бюджета. рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая и ясная задача. Оплата в срок. Рекомендую!
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга