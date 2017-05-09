Keeone

Александр Keeone

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайн. Полиграфия, логотипы, фирменный стиль

Я на связи ежедневно с 08:00 до 22:00 (MCK) часов. 

Рабочие дни: пн - пт

Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера,

почту : [email protected]

Vk: https://vk.com/someone_6

Схема работы:

  • Составляем и оговариваем ТЗ.
  • Соглашение цены и сроков
  • Выбор исполнителем.
  • Предоплата 50% от стоимости заказа. Я принимаю оплату переводом на счёт (Сбербанк, Тинькофф) через Webmoney или ЯндексДеньги. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.
  • В оговоренный срок я высылаю варианты лого (или другого продукта), выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30–50% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.
  • Корректировка выбранного лого, утверждение.
  • Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.
  • Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками). Если Заказчик хочет выкупить еще один понравившийся логотип, его стоимость будет 50% от общей суммы проекта.

Дополнения: 

  • В случае конфликтных ситуаций, я в качестве компенсации за свой труд, выполненный согласно ТЗ и потраченное время, оставляю 30-50% от стоимости бюджета. К счастью, таких ситуаций удается избегать, потому что я люблю свою работу и уважаю пожелания Заказчика.
  • Понравившиеся работы я выкладываю в портфолио.
  • Все работы в моём портфолио являются моей интеллектуальной собственностью и защищены авторским правом.

Портфолио

Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать подарочный сертификат на акции ПАО
Все сделано на 5 баллов, для этого бюджета. рекомендую!
Четкая и ясная задача. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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