Keernan_ro

Переведу текст любой направленности с английского языка на русский

Занимаюсь переводами уже около года, имею опыт перевода юридических, медицинских статей и текстов, а так же текстов художественной и технической направленности. Примеры работ могу отправить заказчику лично.

Работу выполняю быстро и четко, всегда заказ выполняю раньше необходимого срока, принимаю критику и готова буду внести коррективы в свою работу, если заказчик посчитает нужным.

Образование: студентка 4-го курса лингвистики в СибГУ им. М. Ф. Решетнева. (Год окончания обучения 2021)

P. S. Буду рада постоянному сотрудничеству.