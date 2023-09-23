Keler_69

Снежана Грачева Keler_69

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет! Меня зовут Снежана, я фрилансер

Я занимаюсь:

  • Дизайн визиток

  • Дизайн различных макетов

  • Дизайн сайта

    В целом я работаю со всеми, где можно подзаработать денег, я берусь за ту работу, которую выполню на 100% и мой заказчик будет доволен.

    На данный момент, я работаю в рекламном агентстве

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$2/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга