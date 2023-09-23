Привет! Меня зовут Снежана, я фрилансер
Я занимаюсь:
Дизайн визиток
Дизайн различных макетов
Дизайн сайта
В целом я работаю со всеми, где можно подзаработать денег, я берусь за ту работу, которую выполню на 100% и мой заказчик будет доволен.
На данный момент, я работаю в рекламном агентстве
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Мое портфолио7 просмотров
- Визитка1 просмотр
- Прайс1 просмотр
- Листовка с Мишкой2 просмотра
- Листовка1 просмотр
Иллюстрации и Рисунки
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$2/час
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Обработка фотографий
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$2/час
от $1от 2 дней
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