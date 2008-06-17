Нужно переписать программу, сделанную на Паскале в Делфи. Исходники имеются. Программа представляет собой несколько форм ввода с последующим расчетом. По результатам расчетов строятся графики. Весь код программы - около 1400 строк, но из них бОльшую часть занимает ...