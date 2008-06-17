Нужно сделать красивые фото женских перчаток. Перчатки должны быть сняты одетыми на руку. Съемка на вашей территории вашим оборудованием. Модель, при необходимости, предоставляется. Пример: http://img.yabaowood.ru/product/201012/01/47/Big_20101201223347868.jpg Работа разовая, фотографировать нужно одну пару перчаток. Работа только для фотографов из ...
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