Kelewal

Гость Kelewal

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Предметная фотосъемка перчаток

    Нужно сделать красивые фото женских перчаток. Перчатки должны быть сняты одетыми на руку. Съемка на вашей территории вашим оборудованием. Модель, при необходимости, предоставляется. Пример: http://img.yabaowood.ru/product/201012/01/47/Big_20101201223347868.jpg Работа разовая, фотографировать нужно одну пару перчаток. Работа только для фотографов из ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переписать программу из Pascal в Delphi

    Нужно переписать программу, сделанную на Паскале в Делфи. Исходники имеются. Программа представляет собой несколько форм ввода с последующим расчетом. По результатам расчетов строятся графики. Весь код программы - около 1400 строк, но из них бОльшую часть занимает ...

    Delphi
    Прикладное ПО25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать flash-баннер 468x60

    Сделать flash-баннер 468x60. Сюжет такой: пустой угол комнаты, появляются обои, полы, кондиционер, светильники, диван потом появляется пульт управления на пем нажимается кнопка - начинает работать кондиционер, жмется кнопка - опускается проекционный экран на нем что-то показывается, нажимается ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать 21 картинку 200x200px для сайта

    Нужно нарисовать 15 картинок для услуг и 6 картинок для категорий услуг. Размер 200*200 пикселей, стиль - векторная графика без особых деталей. Во вложении скриншот сайта на котором это будет лежать.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Нарисовать 21 картинку 200x200px для сайта
Очень приятно было работать. Деньги оплачены в срок, задания давались четко. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все выполнено оперативно, качественно и в срок за приемлимые деньги. Спасибо
Ответный отзыв