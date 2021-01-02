Веб-дизайнер

Веб-дизайнер

Оформление всех социальных сетей

Создание макетов, лэндингов

Различные манипуляции в Photoshop

Создание превью для ютуб каналов

Шаблоны для постов в социальных сетях

Фотомонтаж

Не сложная шейповая анимация в Adobe After Effect

Своим заказчикам гарантирую качество выполненной работы, её уникальность и самые кратчайшие сроки. Учту все ваши пожелания и правки. Делюсь промежуточным прогрессом и даже после выполнения заказа, готов по просьбе заказчика внести нужные корректировки. Также заинтересован в продолжительном сотрудничестве