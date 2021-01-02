Веб-дизайнер
Веб-дизайнер
- Оформление всех социальных сетей
- Создание макетов, лэндингов
- Различные манипуляции в Photoshop
- Создание превью для ютуб каналов
- Шаблоны для постов в социальных сетях
- Фотомонтаж
- Не сложная шейповая анимация в Adobe After Effect
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Портфолио
- Оформление для Яндекс Дзен32 просмотра
- Оформление YouTube канала34 просмотра
- Логотип для заказчика66 просмотров
- Лэндинг для компании по реставрации мебели39 просмотров
- Лэндинг для заказчика17 просмотров