Kenning

Александр Kenning

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-дизайнер

Веб-дизайнер

  • Оформление всех социальных сетей
  • Создание макетов, лэндингов
  • Различные манипуляции в Photoshop
  • Создание превью для ютуб каналов
  • Шаблоны для постов в социальных сетях
  • Фотомонтаж
  • Не сложная шейповая анимация в Adobe After Effect
Своим заказчикам гарантирую качество выполненной работы, её уникальность и самые кратчайшие сроки. Учту все ваши пожелания и правки. Делюсь промежуточным прогрессом и даже после выполнения заказа, готов по просьбе заказчика внести нужные корректировки. Также заинтересован в продолжительном сотрудничестве