Опыт работы
Январь 2008 — Июль 2010
ЗАО "Инвестэлектросвязь" (Корбина)
Операторcall-центра
Консультирование клиентов по предоставляемым услугам, по вопросам оплаты, по техническим проблемам, составление договоров.
Апрель 2012 — Апрель 2013
ИП Кудинов магазин "Музыкальный островок"
Продавец - консультант
Продавец музыкальных товаров, работа с кассой.
Март 2013 — Сентябрь 2013
Домашний очаг
риэлтор
Продажа недвижимости.
Январь 2014 - Май 2014
Trade-sv
Координатор
Координация рабочих, ведение документооборота, составление отчетов.
Сентябрь 2013 — Сентябрь 2014
Интернет - магазин
Менеджер по работе с клиентами
Работа с претензиями.
Октябрь 2011 — по настоящий момент
freelance
Копирайтер
Написание статей на темы: строительство и ремонт, дизайн, сантехника, туризм, города и их достопримечательности.
Учебные заведения
(КФ МЭСИ) Калужский филиал Московского государственного университета экономики, статистики, информатики, Экономист, 2012
О себе
Более трех лет занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, созданием сайтов. Имею опыт в координации рабочих.
Работаю с программами Adobe Photoshop, Microsoft office, E-mail, Artisteer, etxt, advego. Имею навыки написания статей, продвижения сайтов, работы с базами данных, работы с возражениями, создания сайтов на базе wordpress, наполнения сайтов.