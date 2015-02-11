Занимаюсь написанием текстов, созданием сайтов, есть опыт в координации подчиненных.

Опыт работы

Январь 2008 — Июль 2010

ЗАО "Инвестэлектросвязь" (Корбина)

Операторcall-центра

Консультирование клиентов по предоставляемым услугам, по вопросам оплаты, по техническим проблемам, составление договоров.

Апрель 2012 — Апрель 2013

ИП Кудинов магазин "Музыкальный островок"

Продавец - консультант

Продавец музыкальных товаров, работа с кассой.

Март 2013 — Сентябрь 2013

Домашний очаг

риэлтор

Продажа недвижимости.

Январь 2014 - Май 2014

Trade-sv

Координатор

Координация рабочих, ведение документооборота, составление отчетов.

Сентябрь 2013 — Сентябрь 2014

Интернет - магазин

Менеджер по работе с клиентами

Работа с претензиями.

Октябрь 2011 — по настоящий момент

freelance

Копирайтер

Написание статей на темы: строительство и ремонт, дизайн, сантехника, туризм, города и их достопримечательности.

Учебные заведения

(КФ МЭСИ) Калужский филиал Московского государственного университета экономики, статистики, информатики, Экономист, 2012

О себе

Более трех лет занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, созданием сайтов. Имею опыт в координации рабочих.

Работаю с программами Adobe Photoshop, Microsoft office, E-mail, Artisteer, etxt, advego. Имею навыки написания статей, продвижения сайтов, работы с базами данных, работы с возражениями, создания сайтов на базе wordpress, наполнения сайтов.