Привет, я сейчас изучаю тему таргетированной рекламы в Facebook и Instagram. Обучаюсь на данном курсе: https://www.4e.school/course/targeting

Возьмусь за работу совершенно бесплатно,обращайтесь,рад буду помочь.

Для практики, мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я бесплатно на протяжении 1 месяца буду продвигать с помощью таргетированной рекламы в Facebook & Instagram ваш аккаунт/cайт: поработаю над аудиториями, оффером и креативами, создам и запущу рекламные кампании, проведу оптимизацию, настрою аналитику.

Как результат, вы получите охват аудитории и переходы на страницу вашего бизнеса, у вас могут появиться клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.

Возьмусь за работу совершенно бесплатно,обращайтесь,рад буду помочь.

Пишите в телеграмм,вайбер:0508608018