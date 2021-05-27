Художник-иллюстратор

Доброго времени суток.

Меня зовут Кристина.

Я художник, закончила не только художественную школу, но и колледж, и университет по специальности художник-дизайнер.

Занималась иллюстрацией (рисовала логопедическую тетрадь для ребятишек дошкольного возраста), потом работала не по специальности.

На данный момент я решила вернуться к искусству и рисую на графическом планшете.

Работаю в программе Photoshop и рисую разные иллюстрации.

Работаю ответственно и соблюдаю строки.

Готова создавать для вас)