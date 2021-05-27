Художник-иллюстратор
Доброго времени суток.
Меня зовут Кристина.
Я художник, закончила не только художественную школу, но и колледж, и университет по специальности художник-дизайнер.
Занималась иллюстрацией (рисовала логопедическую тетрадь для ребятишек дошкольного возраста), потом работала не по специальности.
На данный момент я решила вернуться к искусству и рисую на графическом планшете.
Работаю в программе Photoshop и рисую разные иллюстрации.
Работаю ответственно и соблюдаю строки.
Готова создавать для вас)
Портфолио
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- Citrus25 просмотров
- Decor24 просмотра
- Vegetables21 просмотр
- Fish48 просмотров
- Garnet24 просмотра
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