Kestilcorp

Качественные технические языковые переводы по ценам фриланса! Узнай как!

Добрый день!

Меня зовут Константин, и вот чем я вам могу помочь.

У меня есть возможность осуществлять языковые переводы любой сложности, объема, тематики на все языки мира по очень демократичным ценам. Это стало возможным, за счет огромного количества "фрилансеров" и профессиональных переводчиков, корректоров и редакторов, по всему миру. Связь с ними была централизована и теперь у Вас появилась возможность не тратить свое время на поиск подходящего человека.

мой номер телефона 9060668274. не стесняйтесь задавать вопросы)))