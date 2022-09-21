Ket_design

Підвищую продажі за рахунок стильного та унікального дизайну!
Я специализируюсь на графическом и веб дизайне. Могу сделать дизайн лендингов, многостраничных сайтов, сделать верстку на readymag + wordpress. Также умею делать инфографику; дизайн презентации; дизайн логотипа; дизайн полиграфии(брошюры, визитки, флаеры, плакаты, каталоги и т.д.); дизайн баннеров.
Я продвинутый пользователь таких инструментов, как:
✔️ Figma
✔️ Adobe Illustrator
✔️ Adobe Photoshop
Мои сильные стороны :
- Ответственное отношение к работе;
- Сдаю проект в срок;
- Адекватное отношение к правкам и критике.
Есть проект? Давай поговорим!