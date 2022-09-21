Ket_design

Підвищую продажі за рахунок стильного та унікального дизайну!

Я специализируюсь на графическом и веб дизайне. Могу сделать дизайн лендингов, многостраничных сайтов, сделать верстку на readymag + wordpress. Также умею делать инфографику; дизайн презентации; дизайн логотипа; дизайн полиграфии(брошюры, визитки, флаеры, плакаты, каталоги и т.д.); дизайн баннеров.

Я продвинутый пользователь таких инструментов, как:

✔️ Figma

✔️ Adobe Illustrator

✔️ Adobe Photoshop

Мои сильные стороны :

- Ответственное отношение к работе;

- Сдаю проект в срок;

- Адекватное отношение к правкам и критике.

Есть проект? Давай поговорим!

Портфолио