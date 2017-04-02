Ketkin

Екатерина Ketkin

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн и визуализация
  • Дизайн и визуализация (3ds Max, Corona, V-Ray) интерьеров, экстерьеров, предметная визуализация.
  • Создание виртуального тура (сферическая панорама)
3ds MaxV-Ray
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Отзывы заказчиков
trafcom
Филин 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
9 баллов
7 лет назад
40 шаблонов для фотообоев в интерьере
Екатерина ответственный специалист. Работу выполнила качественно. Были мелкие недочеты, которые оперативно исправились.
Андрей - порядочный заказчик, спокойно и конструктивно решает возникающие недоразумения.
Ответный отзыв
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга