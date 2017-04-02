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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
7 лет назад
Екатерина ответственный специалист. Работу выполнила качественно. Были мелкие недочеты, которые оперативно исправились.
Ответный отзыв
Андрей - порядочный заказчик, спокойно и конструктивно решает возникающие недоразумения.
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга