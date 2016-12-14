Здравствуйте! Меня зовут Екатерина.

Мои специализации:

- Обтравка и ретушь фото.

- Замена фона на фото

- Создание коллажей.

- Монтаж видео

- Веб-дизайн

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход. Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

****Украшения РУЧНОЙ РАБОТЫ (из бисера и камней)****

Моя страсть и любовь -- дизайн эксклюзивных авторских украшений из бисера и натуральных камней в технике "вышивка бисером". Люблю до безумия свою работу и занимаюсь украшениями уже несколько лет.

Я вкладываю всю свою душу, стараясь угодить каждому заказчику.

Особое внимание я уделаю универсальности украшений, мне очень важно, чтоб женщина смогла одеть мою авторскую работу почти под любой наряд, чтоб украшение пригодилось на все случаи жизни, стало незаменимым как в праздничный день, так и на работе. Для меня самое главное, чтоб каждая моя клиентка была удовлетворена покупкой и с удовольствием носила мои авторские украшения. Может благодаря такой отдаче мои работы украшают женщин в других странах мира.

Посмотреть полный каталог и заказать украшения можно на моей страничке в контакте :https://vk.com/ekaterinaprotasova

Мой магазинчик и отзывы http://www.livemaster.ru/katia-protasova?view=profile

Коллекция будет постоянно пополняться и обновляться, любое понравившееся украшение можно купить или заказать. Добро пожаловать!!!