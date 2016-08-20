Ketrink0207

Эффективное Продвижение в Социальных Сетях (SMM, SMO, SEM)!

Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц сетях, направленные на получение результата и прибыли.

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток и другого мусора.

Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube, Google+ и другие

Так же продвижение приложений в App store, Play Market.

Сбор и составление различных баз для e-mail и SMS рассылок .