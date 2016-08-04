Администрирование сайтов, разработка логотипов, визиток, упаковок, буклетов и прочей печатной продукции

Являюсь продвинутым пользователем ПК и Интернет, есть опыт работы с популярными CMS, знание HTML. Готова заниматься администрированием сайтов любой сложности. Есть опыт оптимизации сайтов для продвижения. Владение графическими пакетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW. При необходимости работа в других программах. Гарантирую выполнение работы всрок. Стремлюсь к улучшению своих навыков.