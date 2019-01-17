Я только учусь, но учусь я быстро
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, я только начинаю заниматься фрилансом и опыта у меня не много.
Есть средние навыки владения фотошопа, сони и фл. Есть графический планшет и динамический микрофон (скоро будет конденсаторный)
Многие знакомые, что со мной общаются рекомендуют пойти в озвучку.
Могу делать монтаж видео, пытаюсь заниматься музыкой.
Посмотреть можно тут:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-esx3Wg3UB3JBotykriFjWGcsAWG7KPM
Да и канал в целом:
https://www.youtube.com/user/AleksScheman
Я хочу созидать и развиваться, согласен на разную работу.
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