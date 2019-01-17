Я только учусь, но учусь я быстро

Здравствуйте.

Меня зовут Александр, я только начинаю заниматься фрилансом и опыта у меня не много.

Есть средние навыки владения фотошопа, сони и фл. Есть графический планшет и динамический микрофон (скоро будет конденсаторный)

Многие знакомые, что со мной общаются рекомендуют пойти в озвучку.

Могу делать монтаж видео, пытаюсь заниматься музыкой.

Посмотреть можно тут:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-esx3Wg3UB3JBotykriFjWGcsAWG7KPM

Да и канал в целом:

https://www.youtube.com/user/AleksScheman

Я хочу созидать и развиваться, согласен на разную работу.