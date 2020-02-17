Вырежу фон | обработка
Смогу убрать (удалить) фон с исходника (макс. 50 исходников).
Вид изображений для обработки: люди, техника, транспорт, еда и многое другое.
В цену заказа входит: обработка фотографий (до 50 исходников без детализации; 10-12 исходников с мелкой детализацией).
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа напишите количество исходных файлов, пришлите нужные файлы, опишите детали заказа. Желательный формат изображения - png/jpg.
Обработка фотографий
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#2308