Вырежу фон | обработка

Смогу убрать (удалить) фон с исходника (макс. 50 исходников).

Вид изображений для обработки: люди, техника, транспорт, еда и многое другое.

В цену заказа входит: обработка фотографий (до 50 исходников без детализации; 10-12 исходников с мелкой детализацией).

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа напишите количество исходных файлов, пришлите нужные файлы, опишите детали заказа. Желательный формат изображения - png/jpg.