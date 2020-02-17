Keyboy

Андрей Клевакин Keyboy

 
22 годаУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вырежу фон | обработка

Смогу убрать (удалить) фон с исходника (макс. 50 исходников).

Вид изображений для обработкилюди, техника, транспорт, еда и многое другое.

В цену заказа входит: обработка фотографий (до 50 исходников без детализации; 10-12 исходников с мелкой детализацией).

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа напишите количество исходных файлов, пришлите нужные файлы, опишите детали заказа. Желательный формат изображения - png/jpg.

Портфолио
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Обработка фотографий
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