Оператор - монтажер

Я молодой оператор - монтажер, занимаюсь своим делом более 3 лет, в сферах: видео-рекламы, сторис, короткометражные ролики, легкая анимация, обработка фото, картинок, и восстановление (ретушь) старых фотографий - занимаюсь давно. Я работаю всю неделю, каждый день (Иногда беру выходные). Всегда внимательно и ответственно подхожу к работе, не бойтесь делать поправки или говорить мои недочеты в работе - клиент всегда прав). В сети бываю часто, однако ответить могу через 1 - 4 часа. В моей истории видео-монтажа более 15 проектов, и каждым заказчик доволен. Я всегда добрый и отзывчивый😉