Архитектор.

Архитектор.

Закончила МАрхИ (Московский Архитектурный институт) кафедра Дизайн Архитектурной Среды.

Есть опыт разработки концепций зданий и сооружений, максимально отвечающих потребностям заказчика, опыт выполнения проектной и рабочей документации.

Владею основными графическими программами:AutoCad, Photoshop, Revit.

Ответственный, активный, коммуникабельный молодой специалист.

Готова к интересной и творческой работе.Буду рада, если мои знания и опыт, помогут решить стоящие перед вами задачи.