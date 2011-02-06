Архитектор.
Архитектор.
Закончила МАрхИ (Московский Архитектурный институт) кафедра Дизайн Архитектурной Среды.
Есть опыт разработки концепций зданий и сооружений, максимально отвечающих потребностям заказчика, опыт выполнения проектной и рабочей документации.
Владею основными графическими программами:AutoCad, Photoshop, Revit.
Ответственный, активный, коммуникабельный молодой специалист.
Готова к интересной и творческой работе.Буду рада, если мои знания и опыт, помогут решить стоящие перед вами задачи.
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