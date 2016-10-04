Арабский-Русский переводчик с опытом за 6 лет.

Уважаемые коллеги, Я- Арабский-Русский-Украйнский-Английский-Белорусский переводчик. Меня зовут Халаф Эль-масри.Мне двадцать семь лет из Египта, получил высшее образование на факультете Языков в Каире специальности Русского языка в 2008 г. Работаю переводчиком с арабского на русским и наборот в некоторых самых крупных компаний в столице Каира с русскими и белорусским и украинскими документами и экспертами . у меня опыт есть за 6 лет. По темам сопроводительных писем, договоров и таможенных деклараций раньше я работал. Hide original messageТоже работал учителем русского языка в г.Александрии. В настоящее время занимаюсь письменным переводом удаленно в нектороых компаниях и бюрах перевода в Египте, Арабских странах и тоже в России,например, Lingvo Connect.Моё резюме и образцы моего перевода по разным языкам и тематикам прилагаются.Я готов работать с Вами.Жду Ваш ответ.С Уважением,Халаф.