Kharlamova

Ищу работу на дому!
Здравствуйте!
Меня зовут Анастасия, мне 16 лет. Ищу работу на дому.
Образование: закончила 9 классов школы с отличием; особые успехи в изучении русского языка, математики и английского языка.
О себе: ответственный и трудолюбивый человек, быстро учусь всему и всегда стремлюсь развиваться. Очень творческая личность, увлекаюсь музыкой (играю на гитаре, барабанах и фортепиано, пою, сочиняю свои произведения). Думаю, что мне идеально подошла бы работа рерайтером или что-то наподобие того, так как я располагаю всеми необходимыми для этого качествами (грамотность, владение языком и т.д.)
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Буду рада сотрудничеству!
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