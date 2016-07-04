Kharlamova

Ищу работу на дому!

Здравствуйте!

Меня зовут Анастасия, мне 16 лет. Ищу работу на дому.

Образование: закончила 9 классов школы с отличием; особые успехи в изучении русского языка, математики и английского языка.

О себе: ответственный и трудолюбивый человек, быстро учусь всему и всегда стремлюсь развиваться. Очень творческая личность, увлекаюсь музыкой (играю на гитаре, барабанах и фортепиано, пою, сочиняю свои произведения). Думаю, что мне идеально подошла бы работа рерайтером или что-то наподобие того, так как я располагаю всеми необходимыми для этого качествами (грамотность, владение языком и т.д.)

Спасибо, что ознакомились с моим профилем!

Буду рада сотрудничеству!