Khaskavl2319

---Оказывают услуги:
!!! ВКонтакте в ручную:
1.Накрутка вручную подписчиков, добавление в друзья.
2.Лайки,комментарии в ручную.
3.Оформление шапки профиля
!!!INSTAGRAM в ручную:
1.Накрутка активных подписчиков, подписок
2.Безопасные отписки с соблюдением лимитов
3.Живые комментарии с соблюдением лимитов.
4.Лайки с соблюдением лимитов.
5.Рассылка сообщений в директе с соблюдением лимитов.
5.Защита аккаунта.
6.Оформление шапки профиля.
7.Простая настройка инстаграм-аккаунта.
!!!Сочинение стихотворений(До 4-6 строк) на тему:
1.Любовь,отношения.
2.Поздравления.
!!! Фотография:
1.Качественная обработка фото.
2.Удаление различных проблем с лицом, одеждой и т.д.
3.Смена фона на фото.
5.Создание коллажа.
6.Смена и подбор фоторамки.
!!!Видео:
1.Создания слайд шоу.
2.Добавление музыки.
3.Вставка текста если нужно.
4.Встака голосовой записи.