Khaskavl2319

Виктория Khaskavl2319

 
28 летРоссия/Владивосток
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Оказание услуг

---Оказывают услуги:

!!! ВКонтакте в ручную:

1.Накрутка вручную подписчиков, добавление в друзья. 

2.Лайки,комментарии в ручную. 

3.Оформление шапки профиля

!!!INSTAGRAM в ручную:

1.Накрутка активных подписчиков, подписок

2.Безопасные отписки с соблюдением лимитов

3.Живые комментарии с соблюдением лимитов. 

4.Лайки с соблюдением лимитов. 

5.Рассылка сообщений в директе с соблюдением лимитов. 

5.Защита аккаунта. 

6.Оформление шапки профиля. 

7.Простая настройка инстаграм-аккаунта. 

!!!Сочинение стихотворений(До 4-6 строк) на тему:

1.Любовь,отношения. 

2.Поздравления. 

!!! Фотография:

1.Качественная обработка фото. 

2.Удаление различных проблем с лицом, одеждой и т.д.

3.Смена фона на фото. 

5.Создание коллажа. 

6.Смена и подбор фоторамки. 

!!!Видео:

1.Создания слайд шоу. 

2.Добавление музыки. 

3.Вставка текста если нужно. 

4.Встака голосовой записи. 