Khaustova_koop

Качество? Это про меня?
В быстрые сроки? Вам ко мне!
Предлагаю к вашему внимаю услуги :
° Написание текстов/постов в Instagram
° Редактирование фото в любом стиле.
° Подбор обработки фото для единого стиля ленты Instagram
° Создание Актуальных иконок Instagram
Условия сотрудничества:⬇️
1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;
2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;
3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);
4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;
5. Правки проекта(если они требуются);
6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);
7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.
Оплату принимаю только на карту СБЕРБАНКА!