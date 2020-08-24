Khaustova_koop

Начинающий Freelancer. Работаю на качество

Качество? Это про меня?

В быстрые сроки? Вам ко мне!

Предлагаю к вашему внимаю услуги :

° Написание текстов/постов в Instagram

° Редактирование фото в любом стиле.

° Подбор обработки фото для единого стиля ленты Instagram

° Создание Актуальных иконок Instagram

Условия сотрудничества: ⬇️

1. Ознакомление с ТЗ , оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками ;

5. Правки проекта(если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков ;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.

Оплату принимаю только на карту СБЕРБАНКА!