Khazieva

Тансылу Хазиева Khazieva

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание в Tilda, Taplink

Я занимаюсь созданием продуктов на платформе Tilda и Taplink.

Свои кейсы могу Вам отправить.

Могу Вам быть полезна в создании:

- интернет - магазина

- лендинга (одностраничный сайт)

- сайт - визитки

- корпоративного сайта

- сайт - каталога

- спецпроекта

- чек-листа

- гайда.

Создаю свои продукты:

  • от и до

  • в кратчайшие сроки

  • качественно (самое главное).

Мой номер: 89378381800

Копирайтинг
нет отзывов
$150/час
от $1000от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$200/час
от $2500от 1 дня
нет рейтинга