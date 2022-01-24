Khisamutdinovv

Таргетированная реклама в Инстаграм в бьюти сфере

Здравствуйте! Меня зовут Ильнур, я интернет-маркетолог.

Мое основное направление – это таргетированная реклама в Инстаграм в бьют сфере (Косметологии, лазерная эпиляция, салоны красоты и т.д.). Моя задача – сообщения от потенциальных клиентов с запросом покупки вашего товара/услуги, живые подписки в Ваш аккаунт.

Узкий профиль позволяет мне добиваться максимальный результатов. Обращаясь ко мне, Вы будете точно уверены, что у Вас будут результат. Я не занимаюсь накрутками и придуманными цифрами, погружаюсь полностью в Ваш бизнес и мы вместе продумываем стратегию развития Вашего бизнеса.

Даю гарантии по договору. Предоставляю бесплатный аудит Вашего аккаунта Инстаграм, где покажу на все недоработки и дам рекомендации, как их исправить и уже после консультации получить выгоду от сотрудничества со мной. Пишите мне или звоните и мы договоримся о бесплатной консультации.