Литературный обзор по медицине

Пишу литературный обзор для медицинских научных статей, кандидатской и докторской диссертации от 1 месяца.

Приветствуется план литературного обзора и списка литературы.

1. Подбор списка литературы с оформлением под ГОСТ оплачивается отдельно (обговаривается):

а. 10 источников - 500 руб

б. 50 источников - 2000 руб

в. 100 источников - 3000 руб

г. 200 источников - 5000 руб

2. Составление плана литературы оплачивается отдельно (обговаривается):

а. 1 раздел - 500 руб

б. 2 раздела - 700 руб

в. 3 раздела - 900 руб

г. 4 раздела 1000 руб

3. Консультация по поводу написания литературного обзора. Совместная работа по желанию. (уроки написания обзора) - 10 000 руб.