Литературный обзор по медицине
Пишу литературный обзор для медицинских научных статей, кандидатской и докторской диссертации от 1 месяца.
Приветствуется план литературного обзора и списка литературы.
1. Подбор списка литературы с оформлением под ГОСТ оплачивается отдельно (обговаривается):
а. 10 источников - 500 руб
б. 50 источников - 2000 руб
в. 100 источников - 3000 руб
г. 200 источников - 5000 руб
2. Составление плана литературы оплачивается отдельно (обговаривается):
а. 1 раздел - 500 руб
б. 2 раздела - 700 руб
в. 3 раздела - 900 руб
г. 4 раздела 1000 руб
3. Консультация по поводу написания литературного обзора. Совместная работа по желанию. (уроки написания обзора) - 10 000 руб.
Действие аккаунта приостановлено!