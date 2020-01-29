Khizhevski

Дмитрий Khizhevski

 
45 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн, верстка, 1с-программирование легко и с удовольствием сделаю

Быстро, качественно, с учетом Ваших пожеланий до утверждения, выполню работу.

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#982
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#991
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1403
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1476
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2189
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2289
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3081
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3873
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