Дарья Хлопцева KhloptsevaKhloptseva
31 годРоссия/Домодедово
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Менеджер маркетплейсов/закупка рекламы у блогеров
Здравствуйте уважаемые поставщики!
Меня зовут Даша - я являюсь сертифицированным менеджером Wildberries
Возьму на себя ведение Вашего личного кабинета поставщика
Что входит в мои услуги:
-регистрация на wb
-анализ ниши
-помощь в закупке товара
-создание карточки
-SEO оптимизация
-вывод карточки в ТОП
-настройка рекламы
-ответы на отзывы/вопросы
в подарок закупка рекламы в Телеграмм каналах (опыт работы с блогерами и пабликами более года )
а так же оказываю разовые услуги
Кейсы можно посмотреть тут https://t.me/khloptseva_wb_keis
Я против войны в Украине!