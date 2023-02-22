Менеджер маркетплейсов/закупка рекламы у блогеров

Здравствуйте уважаемые поставщики!

Меня зовут Даша - я являюсь сертифицированным менеджером Wildberries

Возьму на себя ведение Вашего личного кабинета поставщика

Что входит в мои услуги:

-регистрация на wb

-анализ ниши

-помощь в закупке товара

-создание карточки

-SEO оптимизация

-вывод карточки в ТОП

-настройка рекламы

-ответы на отзывы/вопросы

в подарок закупка рекламы в Телеграмм каналах (опыт работы с блогерами и пабликами более года )

а так же оказываю разовые услуги

Кейсы можно посмотреть тут https://t.me/khloptseva_wb_keis