Почему именно я?
- Реальные и актуальные цены за работу
- Делаю быстро и правильно.
- Использую только современные технологии HTML верстки и программирования.
- PHP
- Javascript
- MySQL
- HTML 5/CSS/LESS
- Работа по Техническому Заданию.
- Всегда на связи и никуда не пропадаю.
- muradikamran - skype
- kamran.hasanoff - facebook
- [email protected] - почта
Web-разработка приносит мне особое удовольствие и я занимаюсь любимым делом. Постоянно изучаю новые технологии а также алгоритмы. Ищу партнеров для долгосрочного сотрудничества. Быстро адаптируюсь к незнакомым компонентам.