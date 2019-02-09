Почему именно я?

Реальные и актуальные цены за работу

Делаю быстро и правильно.

Использую только современные технологии HTML верстки и программирования. - PHP - Javascript - MySQL - HTML 5/CSS/LESS

Работа по Техническому Заданию.

Всегда на связи и никуда не пропадаю. - muradikamran - skype - kamran.hasanoff - facebook - [email protected] - почта

Обо мне

Web-разработка приносит мне особое удовольствие и я занимаюсь любимым делом. Постоянно изучаю новые технологии а также алгоритмы. Ищу партнеров для долгосрочного сотрудничества. Быстро адаптируюсь к незнакомым компонентам.