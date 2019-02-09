Khoja

Гасанов Камран Khoja

 
28 летАзербайджан/Баку
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Почему именно я?
  • Реальные и актуальные цены за работу
  • Делаю быстро и правильно.
  • Использую только современные технологии HTML верстки и программирования.

    - PHP

    - Javascript

    - MySQL

    - HTML 5/CSS/LESS

  • Работа по Техническому Заданию.
  • Всегда на связи и никуда не пропадаю. 

    • - muradikamran - skype

    - kamran.hasanoff - facebook

    - [email protected] - почта

Обо мне

Web-разработка приносит мне особое удовольствие и я занимаюсь любимым делом. Постоянно изучаю новые технологии а также алгоритмы. Ищу партнеров для долгосрочного сотрудничества. Быстро адаптируюсь к незнакомым компонентам.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS