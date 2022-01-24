KhomichSeo

SEO Специалист, Контент-менеджер

Специализация: online marketing, web development.

Должность: SEO специалист

Выполняемые обязанности:

- Анализ конкурентов и клиентской ниши

- Составление и кластеризация семантического ядра

- Планирование структуры сайта исходя из товаров/услуг и анализа конкурентов и семантического ядра

- Оптимизация мета тегов, структуры страниц, микроразметки и изображений

- Составление подробного контент плана для написания эффективных статей блога и корректировки всего содержимого контента

- Написание технического задания по тех. оптимизации для разработчиков

- Составление общей сео стратегии с учетом тенденции рынка ниши

- Анализ первых результатов и корректировка выбранной сео стратегии

Используемые программы:

- SE Ranking

- Google Analytics

- Google Search Console

- Serpstat

- Google Sheets

- Grammarly

- Ahrefs

- Screaming Frog

- SEOquake

- Redirect Path

- Semrush

- Checktrust

Навыки:

- Более детальное понимания важности элементов сео и способах и методах их оптимизации

- Анализ различных ниш и групп товаров

- Работа с несколькими проектами одновременно (до 5)

- Изучение различных стратегий улучшения поисковой оптимизации

- Изучения принципов работы поисковых роботов и их оценки

- Работа с новыми инструментами и софтом для оптимизации

Примеры оформления и этапы работ