KhomichSeo

Специализация: online marketing, web development.
Должность: SEO специалист
Выполняемые обязанности:
- Анализ конкурентов и клиентской ниши
- Составление и кластеризация семантического ядра
- Планирование структуры сайта исходя из товаров/услуг и анализа конкурентов и семантического ядра
- Оптимизация мета тегов, структуры страниц, микроразметки и изображений
- Составление подробного контент плана для написания эффективных статей блога и корректировки всего содержимого контента
- Написание технического задания по тех. оптимизации для разработчиков
- Составление общей сео стратегии с учетом тенденции рынка ниши
- Анализ первых результатов и корректировка выбранной сео стратегии
Используемые программы:
- SE Ranking
- Google Analytics
- Google Search Console
- Serpstat
- Google Sheets
- Grammarly
- Ahrefs
- Screaming Frog
- SEOquake
- Redirect Path
- Semrush
- Checktrust
Навыки:
- Более детальное понимания важности элементов сео и способах и методах их оптимизации
- Анализ различных ниш и групп товаров
- Работа с несколькими проектами одновременно (до 5)
- Изучение различных стратегий улучшения поисковой оптимизации
- Изучения принципов работы поисковых роботов и их оценки
- Работа с новыми инструментами и софтом для оптимизации