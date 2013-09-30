Khramova_Alena

Алена Khramova_Alena

 
33 годаРоссия/Новокузнецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Опыт работы в области дизайна с 2009 года

Знание программ:

3Ds MAX, V-ray

ArchiCAD

Corel Draw

Photoshop

Услуги:

Разработка чертежей

Дизайн интерьеров

Визуализация интерьеров и экстерьеров

e-mail: [email protected]

3ds MaxArchiCADV-RayPhotoshop
Портфолио
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