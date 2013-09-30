Алена Khramova_AlenaKhramova_Alena
33 годаРоссия/Новокузнецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Опыт работы в области дизайна с 2009 года
Знание программ:
3Ds MAX, V-ray
ArchiCAD
Corel Draw
Photoshop
Услуги:
Разработка чертежей
Дизайн интерьеров
Визуализация интерьеров и экстерьеров
e-mail: [email protected]
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Портфолио
- Однокомнатная квартира для молодой девушки160 просмотров
- Однокомнатная квартира для молодой девушки167 просмотров
- Однокомнатная квартира для молодой девушки130 просмотров
- Однокомнатная квартира для молодой девушки136 просмотров
- Однокомнатная квартира для молодой девушки119 просмотров
- Детская 2125 просмотров
- Детская 1170 просмотров
- Кухня 3120 просмотров
- Кухня 2130 просмотров
- Кухня 1150 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Спальня 4125 просмотров