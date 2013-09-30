Опыт работы в области дизайна с 2009 года

Знание программ:

3Ds MAX, V-ray

ArchiCAD

Corel Draw

Photoshop

Услуги:

Разработка чертежей

Дизайн интерьеров

Визуализация интерьеров и экстерьеров

e-mail: [email protected]