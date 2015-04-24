KhristiPhill

Кристина KhristiPhill

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Диктор

скайп - KhristiPhill

e-mail - [email protected]

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Отзывы заказчиков

george_nickson
Юрий 
53 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$210
10 баллов
10 лет назад
Поиск диктора под озвучку книги цикла БРЛ 1-2-3.
Кристина молодец, очень ответственно подошла к выполнению заказа. Качество работы и вложенная душа достойны наивысшей оценки.
Великолепный проект. Просто, потрясающая книга, интерес к которой сохранялся не только во время работы над ней, но и до сих пор, спустя несколько месяцев, я периодически возвращаюсь к тексту этой книги... Заказчик - потрясающий. Четко поставленные задачи, своевременная реакция на любые вопросы и уточнения, оплата строго по договоренности. Пожалуй, лучший заказчик за годы работы над фрилансовыми проектами.
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1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга