Великолепный проект. Просто, потрясающая книга, интерес к которой сохранялся не только во время работы над ней, но и до сих пор, спустя несколько месяцев, я периодически возвращаюсь к тексту этой книги... Заказчик - потрясающий. Четко поставленные задачи, своевременная реакция на любые вопросы и уточнения, оплата строго по договоренности. Пожалуй, лучший заказчик за годы работы над фрилансовыми проектами.