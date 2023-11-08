Вітаю!

Мене звати Христина. Я - перекладач та викладач з 5 річним досвідом. Один з найбільших моїх проєктів - переклад сайту з чеської на угорську мову для чеської компанії. За 4 місяці я переклала сайт на 2 мільйони знаків, 1111 нормосторінок. Тому, я точно знаю, як працювати швидко та якісно.

Тож, якщо Вам потрібний переклад для Вашого проєкту між такими мовами: українська, чеська, угорська, англійська та російська, з радістю Вам допоможу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю!