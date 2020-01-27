Создам любую картинку для поста/сайта
Опыт в создании красивых обработанных картинок для постов, сайтов, создание иконок, сторис, написание продающих постов, заполнение шапки.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание с нуля аккаунта50 просмотров
- Качественное создание иллюстраций для контента44 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $10от 3 часов
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Логотипы и Знаки
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$15/час
от $15от 1 дня
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Обработка фотографий
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$10/час
от $10от 3 часов
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Презентации
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$10/час
от $10от 3 часов
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Фирменный стиль
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$20/час
от $20от 23 дней
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