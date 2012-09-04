Выгоды, которые Вы получаете при работе со мной:
Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса, потому что в нем будет учтен и узнаваемый фирменный стиль Вашей компании, и юзабилити.
Я использую платную лицензионную графику, а также графику собственного производства для своих работ. Поэтому у Вас просто не возникает никаких юридических претензий со стороны авторов графики.
Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.
Бонусом я предоставляю бесплатную разработку макетов визиток для Вашей компании (3 варианта раздаточных визиток, т.е. не содержащих ФИО).
Как я работаю:
Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)
Способы оплаты: Яндекс деньги, кредитка.
С кем я работаю:
С адекватными современными людьми, ценящими как свои нервы и время, так и фрилансера
С заказчиками, воспринимающими дизайнера как ПРОФЕССИОНАЛА. Я работаю только по Техническому Заданию, учитываю Все Ваши пожелания, но более 3-х макетов не предоставляю и бесплатно выполняю только первые 3 доработки.
ГАРАНТИИ:
Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я возвращаю Вам предоплату.Вы ничем не рискуете.
СИСТЕМА СКИДОК!!!
Заказывая 2 дизайна сразу Вы получаете скидку 30%!
Заказывая дизайн повторно Вы получаете скидку в 10%!
Контакты:
Тел: +7(967) 018-40-23
Skype: ki-nava
e-mail: [email protected]
- Реклама Lada124 просмотра
- Обои130 просмотров
- Героиня124 просмотра
- Визитка салона141 просмотр
- Плакат221 просмотр
- Рисунок для сайта121 просмотр
- Без названия112 просмотров
- Логотип для салона красоты146 просмотров