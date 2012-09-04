Выгоды, которые Вы получаете при работе со мной:

Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса, потому что в нем будет учтен и узнаваемый фирменный стиль Вашей компании, и юзабилити.

Я использую платную лицензионную графику, а также графику собственного производства для своих работ. Поэтому у Вас просто не возникает никаких юридических претензий со стороны авторов графики.

Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.

Бонусом я предоставляю бесплатную разработку макетов визиток для Вашей компании (3 варианта раздаточных визиток, т.е. не содержащих ФИО).

Как я работаю:

Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)

Способы оплаты: Яндекс деньги, кредитка.

С кем я работаю:

С адекватными современными людьми, ценящими как свои нервы и время, так и фрилансера

С заказчиками, воспринимающими дизайнера как ПРОФЕССИОНАЛА. Я работаю только по Техническому Заданию, учитываю Все Ваши пожелания, но более 3-х макетов не предоставляю и бесплатно выполняю только первые 3 доработки.

ГАРАНТИИ:

Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я возвращаю Вам предоплату.Вы ничем не рискуете.

СИСТЕМА СКИДОК!!!

Заказывая 2 дизайна сразу Вы получаете скидку 30%!

Заказывая дизайн повторно Вы получаете скидку в 10%!

Контакты:

Тел: +7(967) 018-40-23

Skype: ki-nava

e-mail: [email protected]