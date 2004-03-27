Всем привет! Меня зовут Кирилл, мне 16 и у меня есть свой канал на YouTube(называется - KiKi_Play). Моему каналу уже 4 года, но опыта в съемке и монт

Моему каналу уже 4 года, но опыта в съемке и монтаже более 6 лет.

Готов специально для вас смонтировать видео любой сложности и любого типа. Также готов сотрудничать на постоянке. Гарантирую вам качество своей работы. В конце описания вы сможете найти пару примеров моей работы. Всегда нахожусь онлайн и буду готов ответить на все интересующие вас вопросы. Пару моих видео:https://www.youtube.com/watch?v=2bhttps://www.youtube.com/watch?v=h6cfvV_UMzo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=foBPMilhDeM&t=93s