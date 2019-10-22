Настройка систем web аналитики, интеграция с CRM, сквозная аналитика
Менеджер с более чем 7милетним опытом работы в digital рекламе, специализируюсь на разработка digital медиа стратегий, web аналитике и аналитике продаж.
Оказываю услуги следующего порядка:
- Подключение и настройка систем web аналитики Yandex Метрика и Google Analytics предварительно согласованному плану. Настройка отправки регулярных отчетов на почту заинтересованным лицам
- Интеграция с CRM (RetailCRM, AmoCRM, другие);
- Отстраивание сквозной аналитики (Alytics, roistat, Carrot Quest).
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Маркетинговый анализ
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