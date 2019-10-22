Kiatnt

Станислав Kiatnt

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Настройка систем web аналитики, интеграция с CRM, сквозная аналитика

Менеджер с более чем 7милетним опытом работы в digital рекламе, специализируюсь на разработка digital медиа стратегий, web аналитике и аналитике продаж.

Оказываю услуги следующего порядка:

  • Подключение и настройка систем web аналитики Yandex Метрика и Google Analytics предварительно согласованному плану. Настройка отправки регулярных отчетов на почту заинтересованным лицам
  • Интеграция с CRM (RetailCRM, AmoCRM, другие);
  • Отстраивание сквозной аналитики (Alytics, roistat, Carrot Quest).
Курсы повышения квалификации и сертификаты:

  • Сертификат об окончании расширенного курса по Google Analytics'19ссылка﻿
  • Нетология / Способы приема платежей на сайте'16 ссылка﻿ссылка﻿
amoCRM
Маркетинговый анализ
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$7/час
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