Настройка систем web аналитики, интеграция с CRM, сквозная аналитика

Менеджер с более чем 7милетним опытом работы в digital рекламе, специализируюсь на разработка digital медиа стратегий, web аналитике и аналитике продаж.

Оказываю услуги следующего порядка:

Подключение и настройка систем web аналитики Yandex Метрика и Google Analytics предварительно согласованному плану. Настройка отправки регулярных отчетов на почту заинтересованным лицам

Интеграция с CRM (RetailCRM, AmoCRM, другие);

Отстраивание сквозной аналитики (Alytics, roistat, Carrot Quest).

Курсы повышения квалификации и сертификаты: