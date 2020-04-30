Kibar Production - Видеопроизводство полного цикла

Меня зовут Кирилл Барвицкий.

А это маленькая история о том, как я стал человеком - Sony, человеком - Premiere Pro и человеком – After Effects .

Я - видеомейкер. Для большинства обывателей – это тот самый парень, который стоит за камерой и иногда выглядывает, чтобы оценить ракурс. И, возможно, где-то это работает именно так.

Но у меня сложилось всё по-другому, просто потому, что я учился снимать для себя.

Уже давно я занимаюсь экстремальным велоспортом - downhill/freeride. Это когда парень надевает шлем, садится на свой велосипед и несется по дороге, по которой все остальные люди аккуратно идут пешком.

Хотелось показать всему миру, как же круто можно проводить время, поделиться своей страстью. Учить новичков заниматься интересным делом без травм и в свое удовольствие.

Как показали первые видео, снимать я умел, но не сильно круто. И это только усиливало желание и интерес.

Так и прошел весь мой 2014 год. Я искал профессионала, у которого можно было перенять навык, изучал азы сьёмки видео, монтажа. Постепенно задумка реализовывались. Так незаметно я нашел то, чем могу заниматься 24 часа в сутки.

И стал профессиональным видеомейкером со своей командой!