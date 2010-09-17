Профессиональный фотограф, дипломированный переводчик (англ. яз.)
Образование: Университет Российской Академии Образования - преподаватель английского языка, переводчик, межкультурные коммуникации.
Специальность:
- переводчик
Свободно владею языком, специализируюсь на компьютерных играх и phone-приложениях
- фотограф, ретушер
Работаю в сфере музыкальной фотографии, осуществляю репортажные и портретные фотосъемки, профессионально обрабатываю фото (Photoshop CS4, Lightroom 2.0) для печати и web - www.janablomqvist.com
- корректор, контент-менеджер
Занимаюсь пруф-ридингом музыкальных статей и контент-наполнением нескольких крупных музыкальных сайтов в России и за рубежом