Дамы и господа! Добро пожаловать на территорию годного дизайна!

Привет! Меня зовут Анатолий и я веб-дизайнер.

Делаю качественный и креативный дизайн. Помогаю моим заказчикам: стартапам, мелкому бизнесу, креативной индустрии, решать одну из самых главных задач, мощно выделяться на фоне конкурентов, с помощью продуманного и функционального дизайна.

Занимаюсь постоянным саморазвитием и всегда ищу что то новое для изучения. Работаю не за деньги, а за качество и опыт.

Мне очень интересна сфера веб-дизайна и я ставлю перед собой большие цели в этой области.

В работе ценю честность, адекватное общение и взаимоуважение. Стараюсь найти уникальный подход к каждому человеку.

Надеюсь на то что с моей помощью просторы интернета станут более понятны и доступны для всех людей, ведь даже сейчас существует очень большое количество сайтов в которых очень сложно разобраться даже уверенному пользователю, я уже молчу про людей которые только начинают свое знакомство с интернет паутиной.

Специализируюсь:

• Landing page

• Дизайн сайтов

• Дизайн интерфейсов

• Прототипирование

• Оформление соц сетей

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