Переводчик корейского и английского языков.
Предлагаю качественные переводы технических текстов, статей,инструкций,писем, различной документации.
Языковые пары:
корейский - русский
русский - корейский
корейский - английский
английский -русский
русский - английский
Владение языками:
русский-родной
корейский - свободно
английский - свободно
Работаю в крупной международной компании по производству бытовой техники.Имеется большой опыт с переводами технической литературы.
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