Переводчик корейского и английского языков.

Предлагаю качественные переводы технических текстов, статей,инструкций,писем, различной документации.

Языковые пары:

корейский - русский

русский - корейский

корейский - английский

английский -русский

русский - английский

Владение языками:

русский-родной

корейский - свободно

английский - свободно

Работаю в крупной международной компании по производству бытовой техники.Имеется большой опыт с переводами технической литературы.