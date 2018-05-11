Качественный результат - моя главная цель.

Я графический дизайнер. Занимаюсь дизайном сайтов, создаю иллюстрации, обрабатываю фотографии и все в этом духе. Если что-то возможно сделать в графическом редакторе - я могу это сделать)

А широкий набор навыков позволять мне добиваться наилучшего результата в любой из этих сфер, комбинируя мои способности.

В случае работы со мной от себя гарантирую:

Доброжелательное отношение и абсолютную стрессоустойчивость , если у вас получится вывести меня на эмоции, сделаю вам все бесплатно)

, если у вас получится вывести меня на эмоции, сделаю вам все бесплатно) Возможность связаться со мной в любое время дня. Пока я работаю над вашим проектом, из сети я выхожу только для сна, на сообщения отвечаю сразу же .

. Работу до полного вашего удовлетворения результатом. Любые правки , не меняющие изначальную концепцию задания, дополнительно не оплачиваются .

, не меняющие изначальную концепцию задания, дополнительно . Строгое соблюдение сроков. Отдам вашему проекту все свое свободное время.

Мои

Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с вами!