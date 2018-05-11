Kindest

Влад Kindest

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественный результат - моя главная цель.

Я графический дизайнер. Занимаюсь дизайном сайтов, создаю иллюстрации, обрабатываю фотографии и все в этом духе. Если что-то возможно сделать в графическом редакторе - я могу это сделать) 

А широкий набор навыков позволять мне добиваться наилучшего результата в любой из этих сфер, комбинируя мои способности.

В случае работы со мной от себя гарантирую:

  • Доброжелательное отношение и абсолютную стрессоустойчивость, если у вас получится вывести меня на эмоции, сделаю вам все бесплатно)
  • Возможность связаться со мной в любое время дня. Пока я работаю над вашим проектом, из сети я выхожу только для сна, на сообщения отвечаю сразу же.
  • Работу до полного вашего удовлетворения результатом. Любые правки, не меняющие изначальную концепцию задания, дополнительно не оплачиваются.
  • Строгое соблюдение сроков. Отдам вашему проекту все свое свободное время.
Мои контактные данные

Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с вами!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн трех страниц, скопировав стиль с одного из сайтов
Влад отлично справился с заданием. Быстро и качественно
Всем доволен, буду рад еще поработать.
Ответный отзыв
Maks1357
Максим 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать главный экран детской одежды
Рекомендую Влада, как ответственного исполнителя, правки вносит быстро. По срокам всё круто. Спасибо!
Весьма вежливый заказчик, приятно было работать. Задача подробно описана, сроки не горели, заказчик всегда был на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
alexey_egorov420
Алексей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужен дизайн одностраничного небольшого сайта
Сделано в срок, работа качественная без каких либо нареканий. Всегда на связи. Всячески рекомендую к сотрудничеству!!!
Алексей Егоров, спасибо за заказ. Буду рад поработать еще)
Ответный отзыв
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Дорисовать карту
Отличный специалист, работает оперативно и уважительно. Рекомендую!
Понравилось работать с Анатолием, всегда на связи, удивительно быстро отвечает на сообщения. Оплата поступила сразу после выполнения, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
KulaginM
Кулагин 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Заказ на лэндинг по футбольной тематике
К поставленной задаче подошел ответственно, с разумной творческой инициативой и выполнил ее в уговоренный срок.
Работать с Михаилом очень удобно, человек знает, что хочет.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн сайтов
6 отзывов
$2.5/час
нет рейтинга