Качественный результат - моя главная цель.
Я графический дизайнер. Занимаюсь дизайном сайтов, создаю иллюстрации, обрабатываю фотографии и все в этом духе. Если что-то возможно сделать в графическом редакторе - я могу это сделать)
А широкий набор навыков позволять мне добиваться наилучшего результата в любой из этих сфер, комбинируя мои способности.
В случае работы со мной от себя гарантирую:
- Доброжелательное отношение и абсолютную стрессоустойчивость, если у вас получится вывести меня на эмоции, сделаю вам все бесплатно)
- Возможность связаться со мной в любое время дня. Пока я работаю над вашим проектом, из сети я выхожу только для сна, на сообщения отвечаю сразу же.
- Работу до полного вашего удовлетворения результатом. Любые правки, не меняющие изначальную концепцию задания, дополнительно не оплачиваются.
- Строгое соблюдение сроков. Отдам вашему проекту все свое свободное время.
- Почта - [email protected]
- Вк - https://vk.com/vl_zart
- Скайп - MrTheKindest
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
Влад отлично справился с заданием. Быстро и качественно
Ответный отзыв
Всем доволен, буду рад еще поработать.
$10
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Влада, как ответственного исполнителя, правки вносит быстро. По срокам всё круто. Спасибо!
Ответный отзыв
Весьма вежливый заказчик, приятно было работать. Задача подробно описана, сроки не горели, заказчик всегда был на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделано в срок, работа качественная без каких либо нареканий. Всегда на связи. Всячески рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
Алексей Егоров, спасибо за заказ. Буду рад поработать еще)
$5
10 баллов
7 лет назад
Отличный специалист, работает оперативно и уважительно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понравилось работать с Анатолием, всегда на связи, удивительно быстро отвечает на сообщения. Оплата поступила сразу после выполнения, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$50
10 баллов
7 лет назад
К поставленной задаче подошел ответственно, с разумной творческой инициативой и выполнил ее в уговоренный срок.
Ответный отзыв
Работать с Михаилом очень удобно, человек знает, что хочет.
Дизайн сайтов
6 отзывов
$2.5/час
нет рейтинга