Простота. Доброжелательность. Ответственность.

Приветствую всех!

В данной колонке я проинформирую вас о своих достоинствах:

- Грамотность ( Единый Государственный Экзамен по русскому языку сдан на 98/100)

- Ответственность ( Серьезный подход к работе, выполнение заказа в срок дедлайна)

- Доброжелательность ( Индивидуальный подход к клиентам, отличная обратная связь)

- Трудолюбие ( Принцип делать всё качественно)

- Перфекционизм ( Принцип идеального порядка)

Однако существует один минус: мало опыта работы в Фрилансе, но с помощью тех качеств, которые указаны выше, это всё решается.