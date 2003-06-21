Простота. Доброжелательность. Ответственность.
Приветствую всех!
В данной колонке я проинформирую вас о своих достоинствах:
- Грамотность ( Единый Государственный Экзамен по русскому языку сдан на 98/100)
- Ответственность ( Серьезный подход к работе, выполнение заказа в срок дедлайна)
- Доброжелательность ( Индивидуальный подход к клиентам, отличная обратная связь)
- Трудолюбие ( Принцип делать всё качественно)
- Перфекционизм ( Принцип идеального порядка)
Однако существует один минус: мало опыта работы в Фрилансе, но с помощью тех качеств, которые указаны выше, это всё решается.
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