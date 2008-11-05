Kinetica1

Алексей Самойлов Kinetica1

 
42 годаРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Сибирское интернет-агентство: цены доступные, качество высокое. Комплекс услуг: рекламная, контент- и SEO-поддержка выполненных проектов.

Большой опыт удалённого создания сайтов и порталов.

Известные федеральные и региональные бренды в портфолио: МТС, Мария-Ра, Ворсин.

В разработку сайта включена SEO.

Портфолио