Доброго времени суток!
Готов предложить услуги
_______________
Разработка сайтов:
Проектирование сайта на основе решения реальных пользовательских задач.
________________
Продвижение сайтов
Продвижение в ТОП-10 популярных поисковых систем, seo-аудит, контекстная реклама.
_________________
Техническая поддержка
Доработка и развитие созданных проектов, гарантийная поддержка в течение 3-х лет.
________________________________
Работаю на выгодных условиях. Гарантирую качество. Низкие цены на услуги.
Так же рассмотрю сотрудничество. Возможность работать на партнерских условиях.
Прошу обращаться на страницу ВКонтакте: https://vk.com/ib000777
Принимаю заказы по всей России!
Действие аккаунта приостановлено!