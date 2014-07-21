Доброго времени суток!

Готов предложить услуги

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Разработка сайтов:

Проектирование сайта на основе решения реальных пользовательских задач.

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Продвижение сайтов

Продвижение в ТОП-10 популярных поисковых систем, seo-аудит, контекстная реклама.

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Техническая поддержка

Доработка и развитие созданных проектов, гарантийная поддержка в течение 3-х лет.

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Работаю на выгодных условиях. Гарантирую качество. Низкие цены на услуги.

Так же рассмотрю сотрудничество. Возможность работать на партнерских условиях.

Прошу обращаться на страницу ВКонтакте: https://vk.com/ib000777

Принимаю заказы по всей России!