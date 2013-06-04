KingForADay

Михаил KingForADay

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Web-Дизайн, UI/UX, PR

Основные направления деятельности: Web-Дизайн, PR, IT...

Владею: Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign

Ретушь

Коллажи

Монтаж

Тоновая и цветовая коррекция

Кадрирование (подготовка к размещению на сайте)

Реставрация старых фотографий

Художественная обработка фотографий

Иллюстрации и рисунки

Схемы

Web- дизайн

Дизайн сайта

Иконки

Кнопки

Отдельные части

Фирменный стиль

Визитные карты

Логотипы

Меню

Пригласительные

Фирменные бланки

Буклеты

Упаковки

Дизайн сайтов
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