Web-Дизайн, UI/UX, PR
Основные направления деятельности: Web-Дизайн, PR, IT...
Владею: Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign
Ретушь
Коллажи
Монтаж
Тоновая и цветовая коррекция
Кадрирование (подготовка к размещению на сайте)
Реставрация старых фотографий
Художественная обработка фотографий
Иллюстрации и рисунки
Схемы
Web- дизайн
Дизайн сайта
Иконки
Кнопки
Отдельные части
Фирменный стиль
Визитные карты
Логотипы
Меню
Пригласительные
Фирменные бланки
Буклеты
Упаковки
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Дизайн сайтов
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