Профессиональный WEB розработчик

Привет) я сделаю для вас лучший сайт и приложу к этому все усилия. Созданием сайтом я занимаюсь уже более 4 лет, имею много опыта работы в разных студиях, и в конце концов это просто дело моей жизни), поэтому я знаю как сделать его действительно лучшим.

Я с радостью займусь вашим проектом и продумаю все до мелочей.

Полный сайт мы будем создавать по схеме:

1. Создание интерактивного прототипа ()

2. Создание графического дизайна (Photoshop)

3. Написание кода сайта (HTML 5,CSS 3, JS)

4. Интеграция на CMS: Wordpress or Modx (PHP)

5. Выгрузка сайта в интернет)

Также если вам нужно что-то только одно (верстку, графику или посадку), я охотно возьмусь за дело и доведу ее до конца.