Плотников Юрий Сергеевич - 26.06.1996
Опыт работы - 2 года
Занимаюсь разработкой сайтов. Возьмусь за проект любой сложности. Создам
сайт с уникальным дизайном в сжатые сроки!
Подхожу к работе с энтузиазмом. Выполню любые ваши просьбы, желание
заказчика - закон. Быстро, качественно, доступные цены!
Я предлагаю услуги в области сайтостроения:
- Разработка сайтов "Под ключ"
- Доработка сайтов.
- Разработка шаблонов под различные CMS
- Перенесение материала с одного CMS на другой
- Создание дизайна для сайта в PSD
И многое другое по вашему заказу
Отлично владею этими навыками. Вам нужен сайт за короткие сроки?
Я Предлагаю вам создание сайта за 3 дня.
Действие аккаунта приостановлено!
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