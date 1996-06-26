Плотников Юрий Сергеевич - 26.06.1996

Опыт работы - 2 года

Занимаюсь разработкой сайтов. Возьмусь за проект любой сложности. Создам

сайт с уникальным дизайном в сжатые сроки!

Подхожу к работе с энтузиазмом. Выполню любые ваши просьбы, желание

заказчика - закон. Быстро, качественно, доступные цены!

Я предлагаю услуги в области сайтостроения:

- Разработка сайтов "Под ключ"

- Доработка сайтов.

- Разработка шаблонов под различные CMS

- Перенесение материала с одного CMS на другой

- Создание дизайна для сайта в PSD

И многое другое по вашему заказу

Отлично владею этими навыками. Вам нужен сайт за короткие сроки?

Я Предлагаю вам создание сайта за 3 дня.