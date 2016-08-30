Kinorezh76

Сценарист, писатель, режиссёр

Предлагаю услуги писателя, сценариста и режиссёра. Творческое объединение “Experiment Film” в лице опытных сценаристов и писателей (за плечами опыт написания сценариев для кино и телевидения, праздников и корпоративных видео, документальных фильмов, книг, статей) создаст для Вас произведение по заданному Техническому Заданию. Услуги: сценарии игровых фильмов (полный и коротким метр), сценарии документальных фильмов, сценарии праздников и мероприятий, повести, рассказы, эссе, поэмы и оды, тематические статьи для журналов и интернет порталов, рерайтинг и копирайтинг, ведение и заполнение сайтов и блогов.

Наши специалисты проживают в городах: Москва, Санкт-Петербург, Балашиха, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород.