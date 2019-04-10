Kinza

Анна Kinza

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Экономист с нотками копирайтера

Высшее экон.образование (красный диплом).

Работаю экономистом в энергетической компании. 

Попутно занимаюсь рерайтингом и копирайтингом, различными манипуляциями с Excel/Word.

Опыт написания научных работ по экономике (есть аккаунты с отзывами на нескольких площадках).

Хорошо ориентируюсь в темах здоровья/красоты/ЗОЖ. Увлекаюсь нутрициологией, поэтому могу составить программу питания для улучшения состояния здоровья, проконсультировать и подобрать БАДы.