Экономист с нотками копирайтера

Высшее экон.образование (красный диплом).

Работаю экономистом в энергетической компании.

Попутно занимаюсь рерайтингом и копирайтингом, различными манипуляциями с Excel/Word.

Опыт написания научных работ по экономике (есть аккаунты с отзывами на нескольких площадках).

Хорошо ориентируюсь в темах здоровья/красоты/ЗОЖ. Увлекаюсь нутрициологией, поэтому могу составить программу питания для улучшения состояния здоровья, проконсультировать и подобрать БАДы.