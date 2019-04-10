Экономист с нотками копирайтера
Высшее экон.образование (красный диплом).
Работаю экономистом в энергетической компании.
Попутно занимаюсь рерайтингом и копирайтингом, различными манипуляциями с Excel/Word.
Опыт написания научных работ по экономике (есть аккаунты с отзывами на нескольких площадках).
Хорошо ориентируюсь в темах здоровья/красоты/ЗОЖ. Увлекаюсь нутрициологией, поэтому могу составить программу питания для улучшения состояния здоровья, проконсультировать и подобрать БАДы.
Действие аккаунта приостановлено!